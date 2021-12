Talis trekt zich kritiek over leegstand aan: ‘spookflat’ krijgt snel nieuwe, tijdelijke huurders

Politie na tumult om hardhandi­ge arrestatie in Tolhuis: ‘We houden niet zomaar iemand aan’

NIJMEGEN - Een verkeersafzetting in de Nijmeegse wijk Tolhuis is vrijdag ontaard in een clash tussen een echtpaar en agenten. Daarbij is het duo aangehouden. Zij stellen té hardhandig te zijn aangepakt. Volgens de politie was dat ingrijpen niet voor niets. ,,Er is het nodige aan vooraf gegaan.”

