Tassen gestolen tijdens tentamens op Radboud Universiteit

Meester in de rechten: ‘Nijmegen mag fout gestalde fietsen niet zo in beslag nemen’

9:55 NIJMEGEN- De manier waarop de gemeente Nijmegen fout gestalde fietsen in beslag neemt, is onrechtmatig. Daar is Sorin Sterie van overtuigd: ,,Niet voor niks is Nijmegen in 2010 hiervoor al eens op de vingers getikt door de Raad van State.”