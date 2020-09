Taxichauffeur gewond in gezicht na mishandeling door agressieve klant in Nijmegen

Afscheids­brief van Nijmeegse verzetsman onthult aangrij­pend verhaal: ‘Het is nu de 42ste zondag dat ik van huis ben’

19 september NIJMEGEN/BAD AROLSEN - Verzetsman Peter Will stierf tijdens een transport tussen twee concentratiekampen, in april 1945. Dat hij een afscheidsbrief aan zijn gezin in Nijmegen had geschreven, wist niemand. Tot het document in 2015 opdook in de oorlogsarchieven in Bad Arolsen. Het verhaal van de brief maakt nu deel uit van een reizende expositie in Duitsland.