,,De taxichauffeur heeft volgens het verkeersonderzoek te hard gereden. Minstens 80, maar dat kan ook veel harder zijn geweest", zegt Van Teeffelen. ,,Hij wordt er óók van verdacht dat hij heeft zitten appen tijdens het rijden, waardoor hij niet goed heeft opgelet." Het slachtoffer is waarschijnlijk door rood gelopen of gefietst bij het oversteken. ,,De knop voor groen bij het oversteken was niet geactiveerd", aldus de letselspecialist. Maar dat maakt de taxichauffeur volgens hem niet minder schuldig. ,,Volgens artikel 185 van de Wegen- en Verkeerswet geniet in Nederland de zwakkere verkeersdeelnemer altijd bescherming bij het voorkomen van letsel. De taxichauffeur had moeten opletten."