Tbs’er Nijmeegse Pompekliniek pleegt zelfmoord tijdens verlof door ongeluk te veroorzaken bij Plasmolen

In regio Nijmegen betaal je gemiddeld 15,6 procent meer voor een koophuis

17:18 NIJMEGEN - Voor een koophuis in de regio Nijmegen is in het derde kwartaal van dit jaar gemiddeld 298.000 euro per woning betaald. Dat is 15,6 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Deze regio behoort met Noordoost-Groningen en enkele delen van Noord-Brabant tot de grootste stijgers van Nederland.