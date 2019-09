Tbs’er ontsnapt uit Pompekliniek, man na paar uur weer opgepakt door politie

Politie zoekt meer informatie over ‘moordaan­slag’ door autobrand en flyert in wijk Kluijskamp

10:44 NIJMEGEN - De politie gaat flyers uitdelen in de Nijmeegse wijk Kluijskamp in de hoop meer te weten te komen over de brand die begin augustus een gezin aan de 10e straat trof. Twee onder de carport geparkeerde auto's gingen die nacht in vlammen op. Het vuur sloeg via de carport over op met name een van de twee woningen.