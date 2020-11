Tbs’er Pompekliniek verwondt twee medewerkers met scherp voorwerp

Onderne­mers in Vasim krijgen snel zekerheid of ze in hal kunnen blijven

11:40 Ondernemers in de Vasimhal weten voor het eind van dit jaar of ze deel kunnen uitmaken van de culturele broedplaats NYMA. Als dat niet zo is, hebben ze drie maanden extra om een ander onderkomen te zoeken. Ook worden de huren lager dan aanvankelijk is aangegeven.