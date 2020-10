Tbs’er sticht brand in zijn cel in Pompekliniek, medewerkers grijpen snel in

NIJMEGEN - Een tbs’er heeft dinsdagavond brand gesticht in zijn cel in de Nijmeegse Pompekliniek. Medewerkers grepen snel in, het kwam niet verder dan wat rookontwikkeling. Politie en brandweer kwamen ter plaatse, maar zij hoefden niet in actie te komen.