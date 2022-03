Tbs voor drugsverslaafde Syriër (24) die slapende stiefvader schedelbreuk sloeg met vaas

Titus Brandsma wordt op 15 mei heilig verklaard

NIJMEGEN - Paus Franciscus zal de Nijmeegse priester en hoogleraar Titus Brandsma op 15 mei heilig verklaren. De plechtigheid vindt plaats in Rome. Brandsma is geboren in Friesland, woonde in Boxmeer en Oss en was vanaf 1923 hoogleraar in Nijmegen.

5 maart