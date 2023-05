Tbs’er Bert O. ontsnapte op de fiets: hoe kan het dat er alweer iemand vandoor ging bij de Pompekliniek?

Sinds ‘Vrouwen die Varen’ loopt het storm bij Judith op Pannenkoe­ken­boot: ‘Eén stel kwam speciaal uit Zeeland’

Het loopt storm op de Pannenkoekenboot in Nijmegen, sinds stuurvrouw Judith Oosting in het tv-programma Vrouwen die Varen verscheen. Per tocht zijn er nu telkens zeker tientallen gasten extra aan boord. ,,Er is elke dag wel iemand die mij herkent.”