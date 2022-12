Tbs’er die uit Pompekliniek ontsnapte op Europese opsporingslijst gezet: 10.000 euro voor gouden tip

W. ontsnapte afgelopen juni samen met de 24-jarige Luciano D. uit de Pompekliniek in Nijmegen. D. werd na een klopjacht van negen dagen in Den Haag aangehouden. W. is nog altijd voortvluchtig. Eerder werd hij al op de Nationale Opsporingslijst geplaatst. De tbs’er kreeg in 2019 5,5 jaar cel en tbs voor afpersing en een gewapende overval waarbij een van de slachtoffers om het leven is gekomen.

België

Dat W. op de Europol lijst staat, is dinsdagavond bekendgemaakt in het tv-programma Opsporing Verzocht. ,,Er lijken aanwijzingen te zijn dat hij in België is geweest, of nu nog is. Heeft u een idee waar Sherwin W. kan zijn of recent is geweest, geef het alstublieft door aan de politie”, zo klonk het in het programma.