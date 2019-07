Te koop: de school die een premier en een generaal leverde

Dakloos stel moet tent opbreken: ‘Waar moeten we in godsnaam heen?’

17:28 NIJMEGEN/OOIJ - Ze bivakkeren in een tentje in de Ooijpolder. Illegaal. Björn (44) en Inge (64) mochten er nog één nachtje slapen. Maar vanochtend moeten ze voor negen uur weg zijn. ‘Waar moeten we in godsnaam heen?’, vragen ze zich vertwijfeld af.