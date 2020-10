Te koop op Marktplaats, middeleeuwse reuzen-katapult: ‘Van een oud jonkvrouwtje geweest’

Maar het liefst wil Reinhoudt dat het bouwpakket van het artilleriestuk bij een ‘mooi kasteel’ belandt, of wie weet: bij de Nijmeegse stichting Maelwael Van Lymborch.



Dan zou de katapult, vroeger gebruikt om kastelen aan te vallen, ingezet kunnen worden bij het festival van de gebroeders Van Lymborch, dat elke drie jaar wordt gehouden.



,,Het is gemaakt om dingen af te schieten, dus dan is het fijn als het daar ook voor wordt gebruikt”, vertelt hij. ,,Er is toezicht bij nodig, want er komen nogal wat krachten vrij. Je kunt er rotsblokken mee weg schieten.” Voorlopig is er nog maar een één bod gedaan: van 35 euro. ,,Daar gaan we hem echt niet voor verkopen. Alleen de bouten hebben al 200 euro gekost.”



Het is dus geen origineel middeleeuws wapenstuk. ,,Wij hebben het in 2004 gezaagd en gebouwd met een groep vrienden die elkaar kennen van de middelbare school. We noemen ons Club Domheid. Met deze trebuchet hebben we in 2004 een wereldrecord geschoten: 412,5 meter met een bowlingbal van 7,3 kg. Keien van een kilo of 30, 40, krijgen we nog wel weg, maar dan schiet je natuurlijk minder ver. Het ding is gebouwd voor projectielen tussen grofweg 5 en 20 kg. Te lichte kogels schieten ook niet lekker.”

Ophalen in Centraal Museum

In de advertentie op Marktplaats staat te lezen: ‘Tot januari 2021 is hij te bezichtigen in de binnentuin van het Centraal Museum in Utrecht, in het kader van de tentoonstelling ‘De ommuurde stad’. Na afloop van de tentoonstelling is de trebuchet daar af te halen.’



Voor De Nijmeegse stichting Maelwael Van Lymborch komt het aanbod om een middeleeuwse reuzen-katapult te kopen eigenlijk te vroeg. De stichting had aanvankelijk zelf zo’n trebuchet maar die ging bij de verwoestende brand in een loods in Oeffelt verloren, net als veel andere artikelen die werden gebruikt bij de middeleeuwse festivals.

Poel van middeleeuwse materialen

,,We zitten krap in de subsidie en we hebben nog geen nieuwe loods”, legt directeur Rosalie Thomassen uit. ,,We zijn in gesprek met Gelders Landschap en Kasteelen om te kijken of we samen een poel van middeleeuwse materialen kunnen samenstellen, die te gebruiken zijn bij festivals.”



Volgens de advertentie op Marktplaats is de constructie is ‘van stevig douglas-hout’. In de omschrijving staat verder: ‘De werparm is van essenhout, de as is van staal. Alleen de punt van de werparm is wat aangetast, de rest is nog in prima conditie. We willen alleen biedingen van mensen die van plan zijn de trebuchet zelf te gaan gebruiken, bijvoorbeeld bij een kasteel of op een middeleeuws festival. Wie alleen het hout wil gebruiken, zal aanzienlijk dieper in de buidel moeten tasten. We zijn graag bereid om de nieuwe eigenaar te leren hoe het ding opgebouwd moet worden en hoe je er veilig mee kunt schieten.’