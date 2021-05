Te koop voor bijna een ton: een kamertje van 14 vierkante meter in centrum Nijmegen

Echte clubliefde, testen voor één wedstrijd en uren in de rij staan: ‘Ik ben positief: NEC gaat winnen’

20 mei NIJMEGEN - En dan is plots Bikkel er, de mascotte van NEC. Met kannen vol koffie is hij door de voetbalclub naar Nijmegen-Noord gestuurd. Om het wachten van de supporters te veraangenamen. Om 08.00 uur stonden ze er gisteren al, bij de teststraat naast de Pathé-bioscoop: de fans die vanavond in het Goffertstadion zitten om hun club naar de finale van de play-offs te schreeuwen. Daarvoor is naast een ticket ook een negatieve coronatest nodig.