Te veel hoogwatertoeristen: Nijmeegse Waalkade afgesloten voor autoverkeer

Nijmegen gaat 550 zieke en ‘gevaarlij­ke’ bomen kappen, veel schade door droge zomers

2 februari NIJMEGEN - Zo'n 550 bomen in Nijmegen worden de komende tijd omgehakt. Het gaat om bomen in parken en in straten die ziek of oud zijn of om bomen die bij een storm gevaar kunnen opleveren door afbrekende takken. ,,Daarom worden ze gekapt”, zegt een woordvoerder van de gemeente Nijmegen.