Te weinig ic-bedden voor derde golf, ‘het personeel op de ic is uitgeput, de rek is eruit’

Het Radboudumc in Nijmegen is het aantal ic-bedden voor coronapatiënten momenteel ‘voorzichtig’ aan het ophogen, maar heeft ook als de nood hoog is eerder minder dan meer bedden tot beschikking. ,,Omdat we minder personeel ter beschikking hebben’’, stelt een woordvoerder. Niet alleen is er meer ziekteverzuim dan vorig jaar, ook is personeel minder bereid extra te werken.



Het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem heeft recent uitgebreid van vier naar zes ic-bedden voor coronapatiënten. ,,En we kunnen naar zeven’’, zegt een woordvoerder, ,,maar verder uitbreiden naar de aantallen van vorig jaar kunnen we niet.’’ Behalve als de gewone zorg zou verdwijnen, ,,maar dat is niet aan de orde.’’ En dan nog zijn er niet meer ic-bedden dan een jaar geleden.