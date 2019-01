Te weinig openbare toiletten in Nijmegen: wil de horeca zijn wc’s openstellen?

NIJMEGEN - Horecazaken kunnen een belangrijke rol spelen om een netwerk van openbare wc’s in de stad te creëren. Zij kunnen hun toilet openstellen voor niet-klanten, zodat mensen met hoge nood op meer plekken in de binnenstad terecht kunnen.

In Nijmegen is het aantal openbare toiletten nu nog erg beperkt. Ouderen en mensen die incontinent zijn of aandoeningen hebben zoals de Ziekte van Crohn worden beperkt in hun bewegingsvrijheid, omdat er zo weinig openbare toiletten zijn.

De gemeente Nijmegen gaat daarom horecazaken in de stad benaderen met de vraag of ze hun toiletten open willen stellen.

HogeNood-app

In Rotterdam is dat al eerder gebeurd en zijn de deelnemende bedrijven vermeld op de zogenoemde HogeNood-app. Dat is een landelijke app waarop inmiddels zo’n 7000 adressen te vinden waar mensen met hoge nood terechtkunnen.

In Doetinchem namen ondernemers zelf het initiatief om met een sticker aan te geven dat er binnen een wc beschikbaar is. ,,Wij gaan nog op zoek naar de beste manier om duidelijk te maken waar bezoekers van de stad overal terechtkunnen”, aldus een woordvoerder van de gemeente Nijmegen.

Sanisettes

In Nijmegen zijn momenteel drie openbare toiletten van de firma JC Deceaux, zogenoemde sanisettes, waar iedereen tegen betaling 24 uur per dag terechtkan. Die staan aan de Bisschop Hamerstraat, Mariënburg en in winkelcentrum Zwanenveld. Behalve de drie sanisettes zijn er in de stad vijf uriliften voor mannen, die voornamelijk tijdens uitgaansuren en evenementen te bezoeken zijn. Verder zijn er toiletten in het stadhuis en in de parkeergarages Kelfkensbos en Keizer Karel.