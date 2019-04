Teckel Yoek eet een botje in het Goffertpark en overleeft dat maar net

,,Ik ga altijd rond 17.30 uur met Yoek naar het losloopgebied in het Goffertpark, aan de Slotemaker de Bruïneweg”, vertelt Dodemont. ,,Nu het lente is, gaan steeds meer mensen met allerlei culturele achtergronden daar picknicken of barbecueën. Hele families zitten onder de bomen. Het is natuurlijk ook een prachtige plek.” Maar terwijl Yoek een eind voor zijn baasje uitrende, gooiden twee mannen kippenbotjes naar het hondje. ,,Ik was op vrij grote afstand, dus ik was er te laat bij. Ik heb nog geprobeerd een botje uit zijn bek te trekken.”



De wandeling eindigde in een paar angstige uren in Dierenkliniek St. Anna 404.