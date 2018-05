Teddy Vrijmoet nieuwe directeur van de Lindenberg in Nijmegen

,,De Lindenberg is een prachtige en belangrijke instelling’’, zegt Teddy Vrijmoet. ,,Bijna alles wat er in de stad gebeurt op gebied van muziek, theater, kunst en cultuur, begint bij de Lindenberg. Dat is zo veel waard. Het is een voorrecht om dit te mee te mogen uitbouwen.’’



Het centrum voor cultuur en cultuureducatie heeft een moeilijk jaar achter de rug. Er was een ernstige vertrouwenscrisis tussen medewerkers en leiding. Als gevolg hiervan kwam de instelling eerst zonder management te zitten en uiteindelijk stapten directeur Ilse Verburgh en de raad van toezicht op.



Onder interim-directeur Arie Keijzer is de rust weergekeerd. Sinds maart is er een nieuwe raad van toezicht en een nieuwe ondernemingsraad en werd de procedure voor een nieuwe directeur gestart. Een delegatie van medewerkers was betrokken bij de sollicitatiegesprekken.