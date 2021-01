Tekening Sedra geeft haar juffen kippenvel: ‘Een kind van 12 zie je normaal niet zo realistisch tekenen’

Vuurwerk­ver­bod goed bevallen; toch nog veel brandjes tijdens rustige jaarwisse­ling

27 januari NIJMEGEN - Een vuurwerkverbod werkt en smaakt naar meer. Het was een relatief rustige jaarwisseling in Nijmegen, alhoewel de brandweer toch 25 keer moest uitrukken. ,,Dat is natuurlijk niet normaal”, volgens burgemeester Hubert Bruls. ,,Bij elk ander evenement zouden we daar schande van spreken. Ook is het belachelijk dat er zo’n geweldige politie-inzet nodig is.”