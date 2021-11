Teleurstelling maar ook begrip voor afgelasting Zevenheuvelenloop, sommigen gaan ‘wildlopen’

NEC start onderzoek onder eigen aanhang en krijgt volop antwoorden: ‘Dit zegt veel over de saamhorig­heid’

NIJMEGEN - Wat moet NEC gaan doen nu voetballen in De Goffert niet meer mogelijk is? De Nijmeegse voetbalclub is een onderzoek gestart onder de eigen aanhang, om onder andere op die vraag antwoord te krijgen. Met succes, want binnen een uur reageerden al meer dan 1500 mensen.

11 november