Teleurstelling over sluiting basisscholen: ‘niet nodig’

,,Een deel van de kinderen is gewoon heel afhankelijk van de leerkracht!’’, zegt Lucienne van den Brand van stichting Sint Josephscholen in Nijmegen, waaronder 14 basisscholen vallen. Ze is dan ook teleurgesteld dat de scholen enkele dagen voor de kerstvakantie en twee weken daarna dicht moeten. ,,We hebben al acht weken gemist tussen maart en de meivakantie. Dat is echt aanzienlijk. En afstandsonderwijs kan wel voor een deel. Maar het is niet optimaal. Zowel leraren als leerlingen gaan liever naar school.’’

Veel scholen zijn vandaag al begonnen met plannen voor thuisonderwijs vanaf woensdag. Maar afstandsonderwijs is voor jongere kinderen veel minder goed in te richten dan voor tieners die naar de middelbare school gaan, bleek dit voorjaar. ,,We zijn druk bezig om te kijken wat we nu al kunnen voorbereiden voor na de kerstvakantie’’, zegt Van den Brand.

'Sluiting basisscholen is niet nodig’

Het sluiten van basisscholen is bovendien niet nodig voor de bestrijding van het virus, betoogt Károly Illy, OMT-lid en kinderarts van het ziekenhuis Rivierenland in Tiel. ,,Ik kan me voorstellen dat het kabinet besluit de middelbare scholen te sluiten. Maar ik heb veel moeite met dit soort maatregelen voor basisscholen. Die jonge kinderen spelen een veel kleinere rol bij de verspreiding van het virus. Je gebruikt kinderen nu als argument om ouders thuis te laten zitten. Maar kinderen moeten gewoon de kans krijgen om zich te ontwikkelen.’'

‘Telefoon roodgloeiend op het kinderdagverblijf’

Ook voor kinderopvanglocaties is het besluit ingrijpend, vertellen Chantal Spanjaard en Susan van Doren van kinderopvang Eerste Klas. ,,De appjes van ouders beginnen nu echt binnen te stromen‘’, zegt Van Doren. Bij Spanjaard is vooral begrip voor het besluit. ,,De besmettingsgraad is enorm hoog, ik hoor het steeds meer in mijn omgeving. Dan is dit de consequentie.’’

Het tweetal hoopt woensdag een plan klaar te hebben voor de komende tijd. ,,We weten natuurlijk wat we moeten verwachten‘’, zegt Van Doren. ,,We hebben goed contact met de gemeente. Ik vermoed dat de opvang voor ouders met een cruciaal beroep snel geregeld is.’’