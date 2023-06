Tennisbanen naast het Nijmeegse spoor gaan weg, buurt teleurgesteld: ‘Ze worden nog veel gebruikt’

Werkstraf­fen voor op heterdaad betrapte Nijmeegse knippers in hennepdro­ge­rij Andelst

Drie Nijmegenaren (21, 33 en 30 jaar) die in april 2020 op heterdaad zijn betrapt in een hennepdrogerij en -knipperij in Andelst, zouden werkstraffen van zestig, tachtig en honderd uur moeten krijgen, de 30-jarige ook nog een voorwaardelijke celstraf van een maand.