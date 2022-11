Tennisvereniging Lindenholt in de problemen door stijgende energieprijzen

MET VIDEO Raymond en Christiaan controle­ren bruggen met een drone, het algoritme herkent gebreken

Wie onlangs de Nijmeegse Snelbinder of de Maasover tussen Cuijk en Mook is overgestoken, heeft hem misschien gezien: de drone van Raymond Wattimury en Christiaan Driessen. De twee zijn geen hobbyisten, maar controleren of de brug nog veilig is.

22 november