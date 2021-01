Tentamens HAN gingen door ondanks noodbevel; studentenvakbond woedend

Studentenvakbond AKKU is woest op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. ,,Terwijl ondernemers in het centrum hun ramen dicht timmerden, maakte de hogeschool van Arnhem en Nijmegen bekend dat de tentamens gisteravond gewoon doorgingen. Dit is onverantwoordelijk voor een onderwijsinstelling”, zegt voorzitter Menno Uphoff.

Voor de avond van maandag 25 januari waren grote rellen aangekondigd in onder andere Arnhem en Nijmegen. In de media was te zien hoe er werd opgeroepen om winkels te plunderen en centra te vernielen. Dat was voor Roc Nijmegen reden om om 17 uur de deuren te sluiten, het avondonderwijs werd voor de veiligheid afgelast.

Enorm geschrokken

,,De HAN maakte echter op sociale media bekend dat tentamens die avond gewoon doorgang zouden vinden. We zijn enorm geschrokken en hebben direct contact proberen op te nemen met de HAN, helaas tevergeefs.”

De groot aangekondigde rellen in Nijmegen bleven gelukkig uit dankzij tijdig ingrijpen van de politie. ,,Het lijkt erop alsof de HAN niet doorhad hoe serieus de dreiging was”, aldus Uphoff. ,,Een onderwijsinstelling heeft ook een verantwoordelijkheid naar de eigen studenten, het is bizar om hen in gevaar te brengen voor de tentamens.”

Gevolgen onduidelijk

De HAN liet via sociale media achteraf weten dat als studenten uit veiligheidsoverwegingen niet naar de campus wilden reizen, zij contact op moesten nemen met hun studiebegeleiding. Uphoff: ,,Voor de studenten was het volstrekt onduidelijk wat de gevolgen zouden zijn als zij niet naar de campus wilden reizen. Op deze manier laat de hogeschool studenten, voor een aanzienlijk deel minderjarig, kiezen tussen hun veiligheid of eventuele studievertraging. Dat is een keuze die een student niet hoort te maken.”

,,Uiteraard staat voor ons de veiligheid van onze studenten en medewerkers voorop”, reageert een woordvoerster van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Volgens haar is geenszins sprake van een lichtzinnig besluit: ,,We stonden en staan in contact met de politie en hebben op basis daarvan de tentamens door laten gaan. Onze campus ligt ruim buiten het centrum, daar was geen direct gevaar. We hebben ook aangegeven dat iedereen het centrum moest mijden.”

Zwaar middel

De HAN wilde de tentamens laten doorgaan, om niet nog meer beperkingen op te leggen. ,,Studenten worden al voortdurend geconfronteerd met beperkende maatregelen; tentamens afgelasten is een zwaar middel. Het had onze voorkeur om studenten die hard hadden geleerd voor het tentamen in de gelegenheid te stellen om het tentamen te maken.”

Begrip is getoond voor eventuele gevoelens van onveiligheid: ,,Het is herhaaldelijk in onze mailberichten onze boodschap aan studenten geweest om als ze zich niet veilig voelden, in gesprek te gaan met hun docent of loopbaanbegeleider om samen naar een passende oplossing te zoeken. Studievertraging is het laatste dat wij als HAN willen voor onze studenten, dus we doen er alles aan om dat zoveel mogelijk te voorkomen.”

Volledig scherm Hogeschool Arnhem en Nijmegen, HAN, logo (2020), stock © HAN