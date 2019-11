Terminaal zieke schaker Dennis ziet laatste wens vervuld: ‘Ik ben dankbaar dat ik zo afscheid kan nemen’

De metropool Arn­hem-Nijmegen houdt zijn eigen ‘Central Park’

11:18 NIJMEGEN - De regio Arnhem-Nijmegen verandert de komende jaren in een metropool doordat tienduizenden mensen naar die steden trekken, staat in het Woonakkoord Oost-Nederland. Volgens planoloog Huub Ploegmakers is het aan de regio wat dat betekent voor wonen en reizen. Maar de bewoners zullen altijd een toevlucht naar het groen hebben, verwacht hij. ,,Het lijkt me raar als ze op Park Lingezegen gaan bouwen.’’