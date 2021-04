Terrasje pakken in Nijmegen en dan eerst reserveren? Dat hoeft bijna nergens

NIJMEGEN - Spontaan op het terras neerploffen volgende week? Dat kan. Wie woensdag al of een van de dagen daarna buiten bij de horeca wil neerstrijken, hoeft niet bang te zijn dat alle plekken al zijn vergeven. Want bij de meeste cafés is een tafeltje vooraf reserveren niet mogelijk. Een tafeltje vragen kan daar alleen aan de deur.