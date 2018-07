Terrassen in Nijmegen zijn leeg, in de winkels is het doodstil

,,Vanmorgen was het wel drukker'', zegt een verkoopster in een verder verlaten kledingzaak. Horecapersoneel kan deze middag zelf genieten van de tropische warmte aan een waterplas.



Want de terrassen op onder de Grote Markt en Koningsplein liggen er nagenoeg verlaten bij en ook bij de Blonde Pater in de Houtstraat -toch een populaire hotspot - zijn er volop lege terrasstoelen.



Bij De Derde Kamer is Kesley Teunissen aan het werk. ,,De rest is vrij. Het is heel rustig, er zijn twee tafeltjes bezet.'' Later op de dag, als het wat is afgekoeld, zal het wel drukker worden, denkt ze.