Terug naar de HAN, waar ik niet studeerde maar woonde

Het was, zo werd me vorige week pas duidelijk, een liefdesverhaal dat eind 2005 abrupt een einde maakte aan ons leven op de HAN. Of beter gezegd: het einde van een liefdesverhaal. Een jongen, ik weet niet wie, die elders in het gebouw woonde, had verkering met een meisje. Maar dat ging uit, hij verbrak de relatie. En het meisje was daar zó boos over, dat ze de brandweer belde: 'jullie zouden eens in dat pand moeten gaan kijken, naar die provisorische keukentjes en hoe fietsen en andere spullen nooduitgangen blokkeren.' De brandweer luisterde, kwam, en was onverbiddelijk: hier wonen was volkomen onverantwoord. We hadden een maand om onze spullen te pakken.