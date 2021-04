‘Tesla’ is vermoedelijk de pil die Nijmeegse studenten een slechte trip én een ziekenhuisopname bezorgde

Pieterpad loopt even niet meer door Duitsland: ‘Hopelijk gaat het niet lang duren’

10:11 ZYFFLICH/ HOOG-ELTEN - De route van het Pieterpad is deze week in allerijl aangepast omdat onduidelijk is of wandelaars nog wel in Duitsland mogen komen. Bij vier etappes op het traject van Pieterburen (Groningen) tot de Pietersberg (Limburg) gaat de route over de Duitse grens heen, onder meer bij de etappes Braamt-Millingen en Millingen-Groesbeek.