Tessa wil haar grote liefde de laatste eer bewijzen na drama in zwemplas: ‘Seedy had een goed hart'

Het jonge stel viert afgelopen week vakantie, volgepland met leuke activiteiten. Samen met Tessa's zoontje van drie jaar oud gaan ze naar de Efteling, een dagje naar Valkenburg, en zwemmen in een thermaal bad. ,,Het viel me toen al op hoe goed Seedy kon zwemmen.’’



,,‘Ik ben de zoon van een visserman!’ reageerde hij vol trots op mijn verbaasde houding. ‘Ik ben opgegroeid aan de rivier’, zei hij lachend. ‘Als iemand goed kan zwemmen, dan ben ik het wel!’ Hij was ook echt in topconditie’’, vertelt Tessa.



,,Hij voetbalde graag bij zijn club in Nijmegen. Hij dronk geen alcohol, en gebruikte geen drugs. Het liefste at hij Gambiaans; gewoon rijst met groente; altijd supergezond.’’