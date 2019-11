Test: een lekker balletje sportdrank bij de Zevenheuvelenloop

Nijmeegs festival InScience: wetenschap als vermaak met eigen sterren

11:48 NIJMEGEN - Filmfestival InScience in Nijmegen, dat vandaag begint en nog tot en met zondag te bezoeken is, gaat over wetenschap. Met films en lezingen van toonaangevende onderzoekers trekt het festival 10.000 bezoekers. Wetenschap is hot en heeft zijn eigen beroemdheden.