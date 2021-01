Testpaviljoen Arnhem-Nijmegen drie weken dicht: er komt een robot die betrouwbaardere coronatest mogelijk maakt

Nu weer een brand, buurtbewo­ners voelen zich niet veilig na zoveelste incident: ‘Het voelt niet fijn’

15 januari NIJMEGEN - De brand in een flatwoning in Hillekensacker, woensdagavond, is het zoveelste incident met de bewoner ervan. Angst regeert onder buurtbewoners. Ze voelen zich onveilig in eigen huis.