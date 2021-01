Testpaviljoen Arnhem-Nijmegen drie weken dicht: er komt laboratoriumrobot die betrouwbaardere coronatest mogelijk maakt

NIJMEGEN - Een laboratoriumrobot gaat zorgen voor betrouwbaardere sneltesten in Testpaviljoen Arnhem-Nijmegen. Ook zorg- en onderwijspersoneel kan zich zodoende met een gerust hart in de XL-teststraat bij bioscoop Pathé laten testen.

Daarvoor moet vanaf morgen de teststraat, geopend op 21 december, wel ongeveer drie weken dicht. Die tijd is nodig om een laboratoriumrobot te kunnen installeren. Die kan in veelvoud afgenomen coronasneltesten van de meest betrouwbare soort, de zogeheten LAMP-test, uitlezen zodat uitslagen binnen drie uur bekend zullen zijn.

Minder gevoelige antigeentest

Nu is er voor de snelheid ook al een laboratorium op locatie in het paviljoen, uitslagen zijn bekend binnen twee uur. ,,Maar we werken nu nog met wat minder gevoelige antigeentesten.” Het gaat volgens de woordvoerster om kleine verschillen in gevoeligheid. ,,Maar voor de zekerheid vragen we zorg- en onderwijspersoneel nu nog niet hier te testen. Dat onderscheid hoeven we straks niet meer te maken.”

De LAMP-test is een pcr-test, de meest gebruikte en meest betrouwbare coronatest die er is. Ook mensen met heel weinig coronavirusdeeltjes testen daarmee positief. Daarvoor wordt op de reguliere wijze een uitstrijkje afgenomen met wattenstaafje in neus en keel.

Verdubbelde testcapaciteit

De GGD’en Gelderland-Zuid en -Midden hebben pas 21 december het paviljoen met zo nodig 16 teststraten geopend voor de bevolking van de regio’s Arnhem en Nijmegen. In één klap verdubbelde bijna de totale testcapaciteit voor deze regio. Daarmee moesten mogelijk lange wachttijden waarvan in september nog sprake was, verleden tijd worden. Er werden op deze plek alleen sneltesten afgenomen.

Dat blijft zo. Maar de testcapaciteit in het paviljoen bij bioscoop Pathé wordt met de komst van de robot aanmerkelijk lager: niet meer maximaal 4.000, maar maximaal 1.500 per dag. Een woordvoerster van de GGD: ,,Als het nodig is bij grote drukte, kunnen we in het Testpaviljoen uitbreiden met de reguliere pcr-testen. De capaciteit kan dus weer zo nodig omhoog afhankelijk van de behoefte.”

Geplande actie

De volledige capaciteit hoefde sinds de opening nooit ingezet te worden. Sterker, begin deze maand viel het aantal mensen dat zich wilde laten testen, flink terug naar zo'n 400 per dag waar 4.000 testen per dag mogelijk is. ,,De testcapaciteit in Gelderland-Midden en Gelderland-Zuid is op dit moment ruim voldoende om het tijdelijk wegvallen van het testpaviljoen op te vangen”, verklaart de woordvoerster waarom tijdelijke sluiting geen probleem hoeft te zijn.

Volgens de GGD is de installatie van de robot een al veel eerder geplande actie. ,,De robot is er nu pas. We wisten dat het zou gebeuren, alleen niet precies wanneer. De invoering van de LAMP-test in deze regio maakt deel uit van een landelijke invoering op in totaal negen L- en XL-testlocaties. In Amsterdam en op Schiphol is de LAMP-test al in gebruik. Op andere plaatsen, zoals in Utrecht, wordt hier binnenkort mee gestart.”