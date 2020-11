‘Teststraat XL’ in Nijmegen-Noord: GGD verdubbelt in één klap de testcapaciteit in de regio

NIJMEGEN - In Nijmegen-Noord komt een ‘teststraat XL’. Mega-groot. Kunnen al die andere teststraten nu worden opgedoekt? En: ben je dadelijk bij de GGD net zo snel geholpen als in de commerciële testcentra?

1: Wat weten we inmiddels over de teststraat XL die in Nijmegen-Noord komt?

De toevoeging XL is niet zomaar, het wordt mega. De locatie bij bioscoop Pathé, op het transferium langs snelweg A325 ter hoogte van Ressen, gaat onderdak bieden aan 16 teststraten. In het tijdelijke, maar professioneel ogende paviljoen kunnen maar liefst 4.000 testen per dag worden afgenomen.

Die komen bovenop de 2.040 testen die op de 3 GGD-testlocaties in Gelderland-Zuid, onder meer bij het CWZ en GGD aan de Groenewoudseweg, en de 2500 testen op de zes GGD-locaties in Gelderland-Midden afgenomen kunnen blijven worden.

Met de nieuwe teststraat halverwege Nijmegen en Arnhem, een van de zeven XL-teststraten voor Nederland, verdubbelt dus in één klap bijna de totale testcapaciteit voor deze regio. De opening is voorzien per half december. Er is bovendien ruimte vrijgehouden voor een ‘pop-up’-laboratorium’. De planning is nu dat de testlocatie een half jaar in bedrijf blijft.