Teun (21) woont weer thuis vanwege corona: ‘Dit is niet het studentenleven zoals ik het ken’

Sneeuw kluistert Oscar aan huis maar wethouder vindt extra strooien niet nodig: 'Laat familie maar helpen’

11 februari NIJMEGEN - Sinds het weekend is Oscar de Kunder een gevangene van zijn huis. Door de meer dan overvloedige sneeuw en het strooibeleid in Nijmegen. Maar royaler strooien - ook om mindervaliden te helpen - is volgens wethouder Bert Velthuis niet nodig.