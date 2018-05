over de grens Roemeen valt landgeno­ten met mes aan en overlijdt zelf bij val uit raam in Kranenburg

13:13 NÜTTERDEN - Een 23-jarige Roemeen is donderdagavond om het leven gekomen toen hij twee landgenoten met een mes aanviel in Nütterden, vlak over de grens bij Nijmegen. Dat meldt de Duitse krant Rheinische Post.