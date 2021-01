Thé de Pruus wil een Krexit

Geen controles meer aan de grens; de slagbomen in Beek en Wyler werden enthousiast doorgezaagd en de burgemeesters van Kranenburg, Ubbergen en Groesbeek - ook bekend als het KUG - dronken een glas op de grens die geen grens meer was. Prosit en proost op een vervagende witte streep. En ze namen er nog een, want het was op een zondag en op één been kun je per slot van rekening niet lopen.



Maar voor de gemeente Berg en Dal ligt die grens er nog steeds. Ga maar na: de gemeente heeft een zonnepark (een pilot) van 17 hectare aangewezen bij Wyler. Twee jaar geleden gingen wethouders en ambtenaren vrijwel alle dorpen af om te horen wat bewoners nou vinden van zonneparken en windmolens. Er schijnt zelfs even overwogen te zijn om ook Persingen aan te doen, maar bij gebrek aan een geschikte zaal bleef het bij een voornemen. Want ja, gemeentebesturen willen natuurlijk transparant zijn en burgerparticipatie staat zo hoog in het vaandel dat het vanaf de grond bijna niet meer te zien is.



Maar in Wyler zijn ze niet geweest. Terwijl dat zonnepark toch dichter bij Wyler komt te liggen dan bij De Horst of Groesbeek-centrum. Natuurlijk, Wyler ligt in Duitsland, maar toen er enkele jaren geleden plannen waren om in het Duitse Reichswald, in het zicht van Groesbeek, een windmolenpark te bouwen, waren de rapen gaar. Waar Kranenburg het lef vandaan haalde om zomaar, zonder overleg, zo’n plan te ontwikkelen. Terwijl het niet eens een plan van de gemeente Kranenburg was, maar van een bedrijf.



Thé heeft even overwogen om een campagne voor een Krexit (Kranenburg exit) te beginnen. ,,Maak je niet zo belachelijk”, zei mevrouw De Pruus, terwijl ze een blonde lok uit haar blauwe ogen streek. ,,Anders overweeg ik een Prexit. Pruus exit.”