Thé heeft een Duitse bank genomen, Nederlandse banken vertrokken uit de regio

video NEC speelt deze video van Al mot ik krupe op groot scherm voor de wedstrijd tegen FC Utrecht

21 september NIJMEGEN - Het is een begrip voor iedereen die regelmatig naar NEC gaat: in de rust zingt de echte liefhebber in het stadion mee met het officieuze Nijmeegse volkslied Al mot ik krupe. Deze woensdag kan dat ook voor de wedstrijd, want dan speelt NEC op het grote scherm de video waarin bekende Nijmegenaren het lied zingen.