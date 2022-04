Theatergroep GRAS zoekt ouderen die over de oorlog willen vertellen

Overal in Nederland zijn op 4 mei na de Nationale Herdenking op de Dam voorstellingen die over de oorlog gaan. Ook GRAS doet mee aan dit project om de herdenking meer betekenis te geven. De voorstelling heet Vertel nog eens over de oorlog . Jongeren die meedoen interviewen oudere stadsgenoten over hun belevenissen. Die worden verwerkt tot een theaterstuk. GRAS doet dit al sinds 2016. Het is een manier om de ervaringen te bewaren van de generatie die de oorlog heeft meegemaakt.

Onbekendere verhalen

Dit jaar is het thema ‘Onbekende Verhalen’. Artistiek leider Nicky Ebbeng: ,,We zoeken ouderen die de Tweede Wereldoorlog meemaakten, of de tweede generatie, die kunnen vertellen over de wat onbekendere aspecten van de Tweede Wereldoorlog. Bijvoorbeeld over Nederlands-Indië, over Sinti en Roma, de rol van mensen van kleur, mensen met een handicap of over NSB-leden in de familie.”