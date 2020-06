Theatergroep Kwatta raakt subsidie kwijt door perikelen: ‘Toch gaan we een verweer indienen’

NIJMEGEN - Theatergroep Kwatta is zijn rijkssubsidie kwijt. De Raad voor Cultuur vindt het Nijmeegse jeugdgezelschap organisatorisch en financieel niet stabiel genoeg. Dit is mede te wijten aan een interne crisis waar Kwatta vorig jaar doorheen ging . Daarbij is het kantoorpersoneel en het bestuur vertrokken. Voor de artistieke prestaties en het educatieve beleid was wel waardering.

De Raad voor Cultuur maakte gisteren bekend welke organisaties onderdeel uitmaken van de Basis Infra Structuur en in de periode van 2021 tot en met 2024 subsidie krijgen. Kwatta had ruim 8 ton gevraagd en niet gekregen. Het is voor het eerst dat het Nijmeegse gezelschap buiten de boot valt.

Hoe verder zonder rijksgelden?

,,We kunnen begrip opbrengen voor de gerezen twijfel over de stabiliteit van de organisatie", zegt artistiek leider Josee Hussaarts. ,,Toch gaan we een verweer indienen want het peilmoment is achterhaald. We zijn op de weg terug en hebben inmiddels een structuur opgebouwd die steviger is met een nieuw team en een betrokken bestuur. We voelen ons gesteund door het positieve oordeel over onze artistieke plannen.”



Hoe Kwatta verder gaat zonder de rijksgelden, kan Hussaarts nog niet zeggen,

