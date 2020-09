Theaters smeken Bruls om uitzondering op 30-personen regel

In de brief vragen ze dringend om een vrijstelling voor alle zalen die een goed coronaprotocol hebben. Tijdens de persconferentie maandagavond werd gemeld dat ‘zalen van groot cultureel belang’ meer dan dertig mensen mogen blijven ontvangen. Maar dat roept vragen op. ,,Dit alles doet vermoeden dat het de bedoeling van het Rijk is dat de Veiligheidsregio’s gaan bepalen wat panden van (groot) cultureel belang zijn om hen ontheffing te kunnen verlenen. Indien u dat anders ziet, horen we dat graag’’, aldus de VSCD. Verschillende theaters in deze regio lieten gisteren al weten dat optreden voor 30 man niet te doen is.

Voor vanavond 18.00 uur duidelijkheid

Vanavond verwachten de 335 podia en 196 bioscopen en filmtheaters die ons land rijk is, hun gasten die reeds een kaartje hebben gekocht voor de voorstelling. ‘Het is zaak om vandaag voor 18.00 uur duidelijkheid te hebben of er sprake is van een uitzondering of niet', staat te lezen in de brief.



In de schouwburgen, concertzalen, bioscopen en filmtheaters zijn al protocollen van kracht die een veilig bezoek kunnen garanderen, schrijft de VSCD. ,,Zalen hebben daarmee slechts 20 procent capaciteit beschikbaar, maar zijn gelukkig open en kunnen toch enigszins hun maatschappelijke rol waarmaken, die juist in deze tijd zo nodig is.’’