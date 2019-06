Theo (65) uit Nijmegen is goed voor bijna één procent van de stemmen voor het pensioenakkoord

De Wit is lid van het ledenparlement, het 105 leden tellend orgaan van vakbond FNV dat een beslissende stem heeft over het pensioenakkoord. Weliswaar is er een referendum - er kan nog tot zaterdag 12 uur gestemd worden - maar het ledenparlement ziet dat enkel als een advies. ,,Ik verwacht dat we om een uur of vier 's middags een besluit zullen nemen’’, vertelt De Wit.



De Nijmegenaar is gepensioneerd docent en zit in het parlement namens de onderwijsbond. ,,Ik ben een van de 105 belangrijke mensen’’, lacht hij.



Deze vrijdag is het parlement al bijeen gekomen in een Van der Valkhotel in Apeldoorn. Donderdag was er in kleiner verband al een vooroverleg over het pensioenakkoord, vrijdag ging het over andere zaken, zoals jaarrekeningen van de vakbond, vertelt De Wit.