Thierry Baudet op tournee in ‘hol van de leeuw’ Nijmegen: ‘Wát een ongelooflijke hoeveelheid mensen’

,,Houd goed afstand hoor”, zegt een man gehuld in een wit jasje met daarop Forum voor Democratie. ,,Want anders maken politieagenten er een einde aan hier.”

‘FVD? NEE!’

De man is nauwelijks te verstaan door een luide toeter, afkomstig vanaf het dak boven restaurant De Pizzabakkers. Er hangt een grote vlag naast hun raam met in dikgedrukte hoofdletters de tekst: ‘FVD? NEE!’

‘Ik heb er zoveel vertrouwen in’

Baudet valt het ook op: ,,Wat een ongelooflijke hoeveelheid mensen.’’ Dat niet iedereen blij is met zijn komst, is hem ook niet ontgaan. ,,Een speciaal welkom voor onze vrienden op het dak. Hun haat beantwoorden wij met liefde. Hun angst beantwoorden wij met argumenten. Hun tegenstand zullen wij op 17 maart verslaan met een verkiezingsoverwinning. Ik heb er zoveel vertrouwen in.”

Wat betreft corona is Baudets boodschap kort: we hebben niet zoveel te vrezen. Zijn argument? We overlijden eerder aan een auto-ongeluk. ,,Corona is gewoon een zware griep. Rutte en De Jonge sluiten ervoor ons land, maar de auto kunnen we nog gemakkelijk in stappen. Wij willen Nederland hun vrijheid teruggeven. Stem vrijheid. Stem Forum van Democratie op 17 maart. Nooit meer lockdowns.”