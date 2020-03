Thomas Olde Heuvelt verkoopt Echo voor megabedrag aan Amerika: ‘Dit is waanzinnig’

Dokter geeft patiënt geen hand meer om coronavi­rus: ook hoestende bezoekers zijn niet welkom

2 maart NIJMEGEN - Patiënten die ziekenhuizen in de regio bezoeken, hoeven niet meer te rekenen op een hand van de dokter of de verpleegkundige. En bezoekers die patiënten in het CWZ willen bezoeken maar hoesten of andere griepachtige klachten hebben, worden gevraagd thuis te blijven.