Thuiszorg voor terminale patiënt steeds meer in het nauw: ‘We zitten gevangen in het systeem’

Tweede Ke-familieres­tau­rant opent deuren in Nijmegen

9:16 NIJMEGEN - Ondernemen zit Chinezen in het bloed. Het echtpaar Ke runt al jaren Chinees restaurant De Roos in Hatert en nu treden de kinderen in de voetsporen van pa en ma met ‘Mister Panda’ in de Goffertboerderij.