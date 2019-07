Tien procent plastic afval eindigt in de verbrandingsoven

Miljoenen kilo’s plastic afval, lege drinkpakken en blik stoppen we met z’n allen in Nijmegen in de bekende - nu nog gratis - zakken van afvalbedrijf Dar. Om precies te zijn: 5,1 miljoen kilo per jaar, voor iedere inwoner 30 kilo. Maar het einde van de gratis zak is nabij in Nijmegen. Vanaf volgend jaar gaan we ervoor betalen, 50 cent per rol. Reden: er gaat nog te veel mis.



Er wordt te vaak afval in de zakken gestopt dat er niet in hoort waardoor soms hele ladingen ingezameld afval eindigen in de verbrandingsoven. Ook gebruiken veel inwoners de zakken voor andere doeleinden. Op die manier ‘verdwijnen’ er in Nijmegen miljoen zakken per jaar; afvalinzamelaar Dar ziet ze in elk geval niet meer terug.

Injectienaalden

In de zakken, die bij Suez in Rotterdam of Keulen worden gesorteerd, wordt van alles teruggevonden. ,,Soms zien we bij het ophalen al gelijk dat er dingen in zitten die er niet in horen, zoals kapotte tuinstoelen”, vertelt een woordvoerster van Dar. ,,In dat geval laten we de zakken staan. Ook piepschuim kunnen we vaak door de zak heen zien zitten, of we voelen aan het gewicht dat er iets niet klopt. Maar je kan het lang niet altijd herkennen en dan komt het aan het licht bij de sorteerder. Vooral injectienaalden zijn een probleem, want die zijn gevaarlijk voor de sorteerders. Als ze er bij het storten een aantreffen, wordt de hele lading waar de naald in zat direct afgekeurd.”



Verder komt er chemisch afval tussen het plastic voorbij, zoals verpakkingen met resten motorolie of terpentine. En wat ook regelmatig voorkomt: verfblikken en spuitbussen of verpakkingen met yoghurt- en vlaresten, hoewel er zelfs volle verpakkingen ook in de zak belanden.

Misverstanden

In veel gevallen is het te wijten aan gebrek aan kennis, is het vermoeden. ,,Sommige mensen zijn er te makkelijk in, en dat is zonde natuurlijk want het gaat ten koste van de milieuwinst en de moeite die andere mensen ervoor doen.”



Bij Dar werken ze vooral aan het aanpakken van die onwetendheid. Want hoewel ze merken dat mensen er steeds beter van op de hoogte zijn wat er in de zak mag, blijken sommige misverstanden hardnekkig. Chipszakken bijvoorbeeld, die mogen er echt niet in. Landbouwplastic, ook niet. Net zo min als doordrukstrips van medicijnen waar meestal nog een laagje aluminium op zit. En het netje van de sinaasappels? Je zou denken van wel, maar omdat de netjes in de sorteerinstallaties blijven hangen, ook die niet.