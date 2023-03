‘Tienduizenden’ boeren en ‘duizenden’ klimaatactivisten naar Den Haag, trekkers tegen gehouden

Opvallende afwezige

Op het programma staan onder andere toespraken van tegenstanders van het stikstofbeleid, zoals Geert Wilders (PVV) en Thierry Baudet (Forum voor Democratie). Opvallende afwezige is de frontvrouw van de BoerBurgerBeweging, Caroline van der Plas, wegens veiligheidsredenen . Boerenorganisaties LTO en Agractie doen niet mee aan de de demonstratie. Op datzelfde moment 7 kilometer verderop gaat klimaatactiegroep Extinction Rebellion de belangrijke toegangsweg A12 in Den Haag blokkeren om te demonstreren tegen subsidies op fossiele brandstoffen. De organisatie verwacht enkele duizenden deelnemers, twee keer zo veel als in januari, toen de politie ingreep en 750 demonstranten arresteerde. Het protest vandaag is niet afgestemd met de gemeente Den Haag. Meer dan 2800 mensen hebben zich aangemeld om zaterdag de A12 bij Den Haag te blokkeren, meldt Extinction Rebellion (XR). Ook zouden 1800 anderen zich hebben opgegeven voor een demonstratie op de randen van de tunnelbak van de snelweg. Volgens XR is dat ‘ruim twee keer zoveel als tijdens de vorige blokkade’.

Trekkers tegen gehouden, legervoertuigen geplaatst

De gemeente doet er momenteel alles aan, onder meer via noodverordeningen en hekken, om de protesten in goede banen te leiden. Ook worden op strategische posities in de binnenstad legervoertuigen geplaatst om eventueel doorgebroken tractoren te stoppen.



Er mogen maximaal twee tractoren in het park staan. Daar lijken de boeren geen gehoor aan te willen geven. Zo zijn zaterdagochtend op de N11 bij Alphen aan de Rijn tientallen tractoren van de weg gehaald door de politie. Ook in het Westland waren boeren in trekkers onderweg naar Den Haag. Zij zijn teruggestuurd.