Tienduizenden eiken bespoten met gif, maar vlinderstichting maakt zich zorgen

Het zorgt ervoor dat de eikenprocessierupsen, maar ook veel onschuldige andere rupsensoorten, doodgaan aan een bacteriële infectie. Dit voorjaar is het veelvuldig ingezet, blijkt uit onderzoek van de Vlinderstichting. ,,Er is een piek geweest in het gebruik”, zegt ecoloog Anthonie Stip. ,,Als reactie op de overlast van de eikenprocessierups vorig jaar.”



Cijfers van een aantal gemeenten in deze regio laten zien dat zeker tienduizenden eiken ermee zijn bespoten. In Nijmegen 5.000 van de 15.000 eiken, in Heumen 1950 van de 2600, in Wijchen 5700 van de 6700, in Druten 825 van de 1100 en in Cuijk, Grave en Mill samen de helft van de 22.000 eiken daar.