Tienduizenden euro’s van flatbewoners in Nijmegen en Wijchen verdwenen: ‘Dat er geld achterover is gedrukt, is een feit’

Leerlingen Jorismavo snuffelen eigen bieb bij elkaar in boekenwin­kel: ‘Ik kom hier voor het eerst, man’

NIJMEGEN - ‘Hoe krijgen we onze kinderen weer aan het lezen?’ Het is een vraag die de laatste jaren steeds vaker klinkt in huiskamers, maar ook op middelbare scholen. De Jorismavo in Nijmegen doet een (nieuwe) poging, door leerlingen zelf een bieb samen te laten stellen.

9 juni